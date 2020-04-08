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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف المعاشات الأكثر من 2000 جنيه

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:05 ص
معاشات
معاشات
ولاء جمال
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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، في صرف معاشات من يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه، في حين يتم الصرف بداية من الأحد 12 أبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وأعلنت وزارة التضامن، إنه تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.

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