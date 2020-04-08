اقتصاد المغرب سينكمش 1.8 % في الربع الجاري
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:05 ص
وكالاتطباعة
قالت المندوبية المغربية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد سينكمش 1.8% في الربع الثاني من العام بعد أن نما 1.1 %في الربع الأول.
ودخلت البلاد في إجراءات عزل عام كاملة لخفض انتشار فيروس كورونا، وأثر تراجع هطول الأمطار على القطاع الزراعي بها، وهو مساهم مهم في الاقتصاد.
ودخلت البلاد في إجراءات عزل عام كاملة لخفض انتشار فيروس كورونا، وأثر تراجع هطول الأمطار على القطاع الزراعي بها، وهو مساهم مهم في الاقتصاد.