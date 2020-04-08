اقتصاد المغرب سينكمش 1.8 % في الربع الجاري

قالت المندوبية المغربية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد سينكمش 1.8% في الربع الثاني من العام بعد أن نما 1.1 %في الربع الأول.ودخلت البلاد في إجراءات عزل عام كاملة لخفض انتشار فيروس كورونا، وأثر تراجع هطول الأمطار على القطاع الزراعي بها، وهو مساهم مهم في الاقتصاد.