الغيطي: الانتهاء من تنفيذ منطقة انتظار أصحاب المهن الحرة بالشروق

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من تنفيذ (منطقة انتظار أصحاب المهن الحرة) بالمدينة، ويأتي ذلك سعيًا فى الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة والتعامل بكل جدية مع أي مظاهر عشوائية تؤثر بالسلب على الجهد المبذول في شتى المجالات.وأيضًا في ضوء الرصد لظاهرة انتظار أصحاب المهن الحرة (عمال التراحيل) بطريقة عشوائية على أرصفة الطرق والمحاور والميادين ونظرًا لحاجة السكان لخدمات أصحاب تلك المهن الأمر الذي لزم التعامل معه بإيجابية وتوفير الحل البديل.وأوضح "رئيس الجهاز" في تصريحات له بأن منطقة الانتظار تضمنت تنفيذ مظلة بطول 40 مترا ومقاعد تستوعب انتظار ما يزيد عن (60) عاملا مع توفير كولدير مياه كمرحلة أولى، على أن يتم التشغيل التجريبي يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل.وأضاف، أن منطقة انتظار أصحاب المهن الحرة تقع بساحة انتظار سيارات المركز التكنولوجى لمرفق عملاء مياه الشرب مع قرب تنفيذ المرحلة الثانية التى تشمل دورات مياه، مشيرًا إلى أنه يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهاز والمجتمع المدني بالمدينة.كما ناشد "رئيس جهاز المدينة " بالمواطنين عدم التعامل نهائيًا بعد التاريخ المقرر للافتتاح مع أصحاب المهن الحرة (عمال التراحيل) بخلاف المتواجدين بالمنطقة المذكورة، وعلى أصحاب المهن تسجيل بياناتهم لدى إدارة الأمن بالجهاز لإمكان عمل الحصر اللازم لبدء التشغيل ودراسة مدى الاحتياج للتوسع في زيادة المظلات والمقاعد.