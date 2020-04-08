التحري عن طالب اخترق حظر التجوال بـ«طبنجة» في عابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأربعاء، حجز طالب على ذمة تحريات المباحث؛ لاتهامه بخرق حظر التجوال وبحوزته سلاح ناري.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم اخترق حظر التجوال وعثر بحوزته على طبنجة صوت صوت 9 مم وطلقتين صوت وجراب طبنجة.واعترف الطالب بحيازته للطبنجة بغرض التباهى والتصوير بها بمنطقة وسط المدينة، مستغلًا خلوها من المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.