«الأوقاف»: تعليق «فعاليات رمضان» حفاظاً على النفس البشرية (فيديو)

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إنَّ قرار غلق المساجد وتعليق الفعاليات الجماعية في شهر رمضان الكريم جاء حفاظاً على النفس البشرية.ودعا «طايع» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز» أن يرفع الله عنا الوباء والبلاء وسائر الأمراض الظاهرة والباطنة، وأن يسلم شعوب العالم كله من الآفات.وتابع أن وزارة الأوقاف منذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) اتخذت إجراءات وقائية لـ«سلامة الحياة» لأنها مقصد شرعي وحياتي فقمنا بغلق المساجد والأماكن التي بها تجمعات، مثل دور المناسبات وأماكن التجمعات في العزاء وقاعات الأفراح المرتبطة بالمساجد.