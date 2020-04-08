السلطات الصينية تحقق في فساد مليونير بارز انتقد الحكومة

فتحت هيئة صينية لمكافحة الفساد تحقيقا بشأن مستثمر عقارات مليونير يعرف بانتقاده للحزب الشيوعي الصيني هو رين تشيجيانغ لارتكابه انتهاكات للانضباط والقانون.وأعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الانضباط في بكين، مساء الثلاثاء، أنه تم فتح تحقيق بشأن الرئيس السابق لمجموعة "بكين هوايوان" الحكومية للتطوير العقاري.ويتّهم مدافعون عن حقوق الإنسان الرئيس الصيني شي جينبينغ وحزبه الشيوعي باستخدام هذا النوع من التهم المرتبطة بالفساد كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة.وكثّفت بكين حملتها الأمنية ضد المجتمع المدني منذ تولى شي السلطة في 2012، فشددت القيود على حرية التعبير واعتقلت مئات الناشطين والمحامين.