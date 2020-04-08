رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: يجب إخضاع التمويل متناهي الصغر لمبادرة البنك المركزي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:58 ص
خالد مشهور
خالد مشهور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، أثرت على قطاع كبير من عملاء جمعيات التمويل متناهي الصغر، المانحة للقروض المتمثلة في شركات "تنمية، تساهيل، ريفي، أمان، تمويلي، سندة، فوري، الأولى، فيتاس مصر"، بالإضافة إلى نحو ألف جمعية أهلية، ويواجهون حالة من الخوف والفزع بسبب تعثرهم في سداد الأقساط المستحقة لهذه الشركات، تأثرا بحالة الحظر المفروضة على المواطنين.

وأوضح النائب -في بيان اليوم الأربعاء- أن هناك أكثر من 3 ملايين عميل لدى شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر، وأن قرار تأجيل 50% من الأقساط الشهرية لعملاء التمويل متناهي الصغر الذين يعانون من تداعيات جائحة "كوفيد-19" بعد دراسة كل حالة على حدة، غير كافي، وأنه كان يجب ربط قرار الرقابة المالية بقرار البنك المركزى بتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر.

وطالب النائب بعدة تيسيرات إضافية لعملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين في السداد، تستهدف تخفيف عبء المديونيات القائمة على كاهلهم، وتتمثل فى واحدة أو أكثر من خيارات تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد أو اتفاق جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات التأمين فى قيام الجهة نيابة عن عملائها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.

وناشد "مشهور" الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة التدخل، بإخضاع الجمعيات الأهلية المانحة للقروض "تنمية، تساهيل، ريفي، أمان، تمويلي، سندة، فوري، الأولى، فيتاس مصر"، لتنفيذ مبادرة البنك المركزي أسوة بالبنوك، وتأجيل سداد أقساط البسطاء لمدة 6 أشهر، حتى لا يتعرضون للحبس، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها المقترضون والمواطنين جميعا.

موضوعات متعلقة

أول تعليق لـ ليلى علوى على وفاة طليقها بـ«كورونا»

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 23 درجة

تفاصيل وفاة أول حالة مصابة بـ«كورونا» فى بنى سويف

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

الصور

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

الأكثر قراءة

الدولار يرتفع مع عودة المخاوف بشأن كورونا

حقيقة تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير المياه شهرين

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل جديدة حول مصابى كورونا فى مصر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

نجم الساعة

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

الصحة

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

كورونا يغيّر أنماط حياة 95% من الأمريكيين

جمعية ألمانية: فيروس كورونا يمكن أن يهاجم المخ

منوعات

«روبرت كوخ» يرصد تأثيرا إيجابيا لإجراءات مكافحة كورونا بالمانيا

شانغهاي تتعهد ببناء نظام عالمي للصحة العامة

عزل 8 من الشرطة النيوزيلندية بصق عليهم مصابين بكورونا

سر رائحة الياسمين.. لماذا تعطر هواء مصر فى ليالى الحظر؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
طائرات العناية المركزة
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «1»
منى رجب
مغزى التكافل فى وقت المحنة
ثروت الخرباوي
قصة الإخوان مع الجمعيات الخيرية
المزيد

الثقافة

«أختي قاتلة متسلسلة» لكاتبة نيجيرية في سلسلة «كتب مختلفة»

طبعة مصرية من رواية «حطب سراييفو» المرشحة للفوز بجائزة البوكر

«الديوان الإسبرطي» المرشحة للبوكر في طبعة مصرية بمكتبة تنمية

ثلاثة شعراء في أمسية بالبث المباشر لبيت الشعر بالأقصر