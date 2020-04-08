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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملة ترويجية للإرشاد الزراعي الرقمي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:57 ص
حملة ترويجية للإرشاد
حملة ترويجية للإرشاد الزراعي الرقمي
عبدالناصرمحمد
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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حملة ترويجية لتطبيق رقمى بعنوان "المفيد فى الأغذية والزراعة" لتدعيم الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح والمرأة الريفية.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والخاصة بتفعيل التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، لتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين والمربين، ولتيسير الوصول إليهم.

وأشار إلى أن هناك تعاون جاد مع منظمة الفاو، لتفعيل منظومة الإرشاد الرقمي في مصر، وإنشاء تطبيقات تكنولوجية سهلة الاستخدام على أجهزة المحمول يمكن من خلالها تقديم المعلومات والإرشادات والتوصيات اللازمة للمحاصيل الزراعية المختلفة، وكل ما يتعلق بالزراعة والغذاء، بحيث يمكن لجماهير المزارعين والمرأة الريفية والشباب الريفى في كافة أنحاء الجمهورية الاستفادة منها بالمجان.

وأوضح أنه تم قد تم مراعاة عرض المعلومات والتوصيات الإرشادية فى عدة صور متنوعة مكتوبة، ومرئية ومسموعة، حتى تقابل الاحتياجات المتنوعة للمزارعين والمرأة الريفية والشباب بالمناطق الريفية، لافتا إلى أنه سيتم العمل على الترويج الجيد لهذا التطبيق لضمان انتشاره ووصوله لكافة الفئات المستهدفة..

ومن ناحيته قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة فى مصر إن هذا التطبيق يحتوى على أربعة مجالات رئيسية هى التغذية الصحية والتربية المنزلية للدواجن والموالح والبلح والتمور، كذلك يجرى حاليا العمل على إضافة مجال خامس خاص بأسعار بعض أسواق الجملة للخضر والفاكهة.

وأشار إلى أن التطبيق يشمل كافة التوصيات الإرشادية التى تهم المزارعين والمرأة الريفية، لافتا إلى أن المعلومات الإرشادية المقدمة من خلال هذا التطبيق تم إعدادها واختبارها من خلال منهج تشاركى لممثلى المزارعين والمرأة الريفية من مناطق عديدة فى الدلتا والوجه القبلى والاراضى الجديدة،وأنه يجرى حاليًا العمل على إضافة حزمة من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية وذلك فى إطار التحديث المستمر لإضفاء مزيد من التفاعل مع محتوى التطبيق علاوة على بحث إمكانية إضافة مجالات أخرى إليه فى المستقبل.

وبين نصر الدين أن المنظمة قد أطلقت حملة ترويج لتطبيق المفيد بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" وذلك حتى يصل لأكبر عدد من المستفيدين بمحافظات الجمهورية.

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