رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 22 مسلحا من طالبان فى ضربات جوية غربى أفغانستان

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:00 ص
غارة
غارة
وكالات
طباعة
قال الجيش الأفغاني اليوم الأربعاء، إن 22 مسلحا من طالبان قتلوا خلال ضربات جوية نفذتها القوات الجوية الأفغانية في مقاطعتين غربي البلاد اليوم الاربعاء.

وذكر فيلق ظفار 207 بالجيش في بيان، "هاجمت مجموعة مسلحين من حركة طالبان موكبا لوجستيا للجيش الوطني الأفغاني في بلديتي دهان مورغا وهيسارك بمنطقة شهراك بمقاطعة غور. ومنع الجيش الوطني الأفغاني، في حالة الدفاع الفعال، الهجوم عن طريق شن ضربات جوية أودت بحياة 18 مسلحا".

وذكر البيان أنه في مقاطعة فرح المجاورة، قتل أربعة مسلحين من حركة طالبان وأصيب مسلح آخر بعد ضربات جوية استهدفت بلدية بول ريجي بمنطقة بوشت رود، مضيفا أن المسلحين المستهدفين، هاجموا أيضا موكبا لوجستيا قبل تعرضهم للضربات الجوية في منطقة بوشت رود المضطربة.

ولم تلتزم طالبان بنداء الرئيس الأفغاني أشرف غني لها بوقف إطلاق النار بعد تفشي فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) في البلاد.

موضوعات متعلقة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

الصحة: 9 وفيات و128 إصابة جديدة بكورونا

أول صور من داخل المستشفيات الميدانية للقوات المسلحة لمواجهة كورونا

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 23 درجة

الصور

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل جديدة حول مصابى كورونا فى مصر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

هل تزيد الحكومة عدد ساعات الحظر؟.. وزير الإعلام يجيب (فيديو)

تفاصيل وفاة أول حالة مصابة بـ«كورونا» فى بنى سويف

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

نجم الساعة

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

الصحة

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

كورونا يغيّر أنماط حياة 95% من الأمريكيين

جمعية ألمانية: فيروس كورونا يمكن أن يهاجم المخ

منوعات

«روبرت كوخ» يرصد تأثيرا إيجابيا لإجراءات مكافحة كورونا بالمانيا

شانغهاي تتعهد ببناء نظام عالمي للصحة العامة

عزل 8 من الشرطة النيوزيلندية بصق عليهم مصابين بكورونا

سر رائحة الياسمين.. لماذا تعطر هواء مصر فى ليالى الحظر؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
طائرات العناية المركزة
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «1»
منى رجب
مغزى التكافل فى وقت المحنة
ثروت الخرباوي
قصة الإخوان مع الجمعيات الخيرية
المزيد

الثقافة

«أختي قاتلة متسلسلة» لكاتبة نيجيرية في سلسلة «كتب مختلفة»

طبعة مصرية من رواية «حطب سراييفو» المرشحة للفوز بجائزة البوكر

«الديوان الإسبرطي» المرشحة للبوكر في طبعة مصرية بمكتبة تنمية

ثلاثة شعراء في أمسية بالبث المباشر لبيت الشعر بالأقصر