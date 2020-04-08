مقتل 22 مسلحا من طالبان فى ضربات جوية غربى أفغانستان

قال الجيش الأفغاني اليوم الأربعاء، إن 22 مسلحا من طالبان قتلوا خلال ضربات جوية نفذتها القوات الجوية الأفغانية في مقاطعتين غربي البلاد اليوم الاربعاء.وذكر فيلق ظفار 207 بالجيش في بيان، "هاجمت مجموعة مسلحين من حركة طالبان موكبا لوجستيا للجيش الوطني الأفغاني في بلديتي دهان مورغا وهيسارك بمنطقة شهراك بمقاطعة غور. ومنع الجيش الوطني الأفغاني، في حالة الدفاع الفعال، الهجوم عن طريق شن ضربات جوية أودت بحياة 18 مسلحا".وذكر البيان أنه في مقاطعة فرح المجاورة، قتل أربعة مسلحين من حركة طالبان وأصيب مسلح آخر بعد ضربات جوية استهدفت بلدية بول ريجي بمنطقة بوشت رود، مضيفا أن المسلحين المستهدفين، هاجموا أيضا موكبا لوجستيا قبل تعرضهم للضربات الجوية في منطقة بوشت رود المضطربة.ولم تلتزم طالبان بنداء الرئيس الأفغاني أشرف غني لها بوقف إطلاق النار بعد تفشي فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) في البلاد.