سلطان عمان يعفو عن نحو 600 سجين معظمهم أجانب

أصدر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، الأربعاء، عفوًا عن 599 سجينًا.ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية قوله إن من بين السجناء المفرج عنهم 336 سجينًا أجنبيًّا.وأعلنت سلطنة عمان، منذ قليل، عن تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والإجمالي يرتفع إلى 419 إصابة، بحسب ما نقلته فضائية العربية.وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 371 حالة.وقالت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على تويتر اليوم، إن 67 إصابة بالفيروس تماثلت للشفاء، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة.ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.