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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع الأسهم الأسيوية بفعل مخاوف من استمرار تفشي كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:52 ص
الأسهم
الأسهم
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تراجعت مؤشرات الأسهم الأسيويّة في ختام تعاملاتها، الأربعاء، بفعل مخاوف من استمرار تفشّي جائحة فيروس كورونا، وتزايد أعداد الوفيات الناجمة عنها، ليتجاوز حاجز 81 ألف حالة وفاة.

وتراجع مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 0.9% مسجلا 2815 نقطة، كما انخفض مؤشر بورصة كوريا الجنوبية "كوسبي" نحو 0.5% عند مستوى 1807 نقطة، وهبط مؤشر هانج سينج لإقليم هونج كونج بنسبة واحد بالمئة مسجلا 23.969 نقطة.

في المقابل، مؤشر نيكي الياباني على مكاسبه المتواصلة منذ بداية الأسبوع، بدعم خطة الدعم الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة والبالغ قيمتها نحو 990 مليار دولار لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا حيث صعد مؤشر بنسبة 0.4% مسجلًا 19353 نقطة.

وقال براكاش سكبال، المحلل لدى مجموعة (أي أن جي) الاقتصادية إن المخاوف من ارتفاع أعداد وفيات كورونا تعد المحرك الأساسي وراء توجهات المستثمرين المتخبطة حاليا رغم إجراءات التحفيز النقدي التي تتبعها الحكومات والبنوك المركزية لدعم الاقتصادات.

على صعيد آخر، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم الي 81248 حالة وفاة فيما بلغ عدد الإثبات مليونا و414710 حالات وذلك وفقا لأحدث بيانات موقع الاحصاء العالمي (ورلد ميترز).

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