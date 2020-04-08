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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا مالية ألمانيا وفرنسا يدعوان الاتحاد الأوروبي للتوصل لحل مواجهة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:44 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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دعا وزير مالية ألمانيا أولاف شولتس نظراءه في الاتحاد الأوروبي إلى العمل من أجل التوصل إلى "حل وسط جيد" بشأن حزمة الإجراءات المالية لتعزيز الاقتصاد الأوروبي في مواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وكتب شولتس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "في هذه الساعات العصيبة يجب أن تقف أوروبا معا بصورة وثيقة، ولهذا فأنا معه (وزير مالية فرنسا برونو لومير) أدعو كل دول اليورو إلى عدم رفض حل هذه المشكلات المالية الصعبة وتسهيل الوصول إلى حل وسط جيد لكل المواطنين".

من ناحيته دعا وزير مالية إيطاليا روبرتو جولاتيري الذي يصر على ضرورة أن تتضمن حزمة الإجراءات إمكانية الاقتراض المشترك لدول اليورو، نظرائه في الاتحاد الأوروبي إلى تسريع العمل لمواجهة تحدي كوفيد.19-

وكتب جولاتيري على موقع تويتر "إنه وقت المسؤولية المشتركة والتضمان والقرارات الشجاعة والمشتركة".

كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد أخفقوا في التوصل إلى اتفاق بشأن الأدوات المالية التي يمكن استخدامها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بعد المحادثات التي استمرت طوال الليل، وحتى صباح اليوم الأربعاء.

وكتب ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه بعد 16 ساعة من المناقشات التي امتدت طوال ليل الثلاثاء "اقتربنا من اتفاق لكننا لم نصل إليه بعد"، مضيفا أن مجموعة اليورو التي تضم الدول الأعضاء في منطقة اليورو وهي 19 دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة ستواصل المناقشات غدا الخميس.

يذكر أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودولا أخرى تصر على أن تتضمن الخيارات المتاحة إصدار أدوات دين مشتركة للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد انتهاء الوباء على أقل تقدير، ولكن دولا أخرى منها ألمانيا وهولندا ترفض وجود مثل هذا الخيار ضمن حزمة الإجراءات الأوروبية لمواجهة تداعيات كارثة كورونا.

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