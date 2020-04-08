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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

731 حالة.. نيويورك تسجل أعلى حصيلة يومية من وفيات كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:35 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية عن وفاة 731 حالة بسبب فيروس كورونا المتسجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 5489 مسجلة أكبر حصيلة يومية حتى الآن منذ تفشي الوباء هنا، وفقا لما ذكر حاكم الولاية أندرو كومو اليوم الأربعاء.

وقال كومو في إحاطته اليومية حول الفيروس "وراء كل واحد من هذه الأرقام يوجد فرد، عائلة، أم، أب، أخت، أخ، لذلك هناك الكثير من الألم مرة أخرى اليوم لكثير من سكان نيويورك، إنهم في أفكارنا وصلواتنا"، موضحا أن عدد الوفيات "مؤشر متخلف بالنسبة لعدد المحتجزين في المستشفيات"، مشددا على أن الحديث عن ثبات المنحنى لا يزال مجرد إسقاط.

وأشار إلى أن "الأمر لا يزال يعتمد على ما نقوم به وما سنقوم به سيؤثر على هذه الأرقام"، مؤكدا إنه يفكر في إعادة تشغيل الاقتصاد بنهج ذكي، أولا بأولئك الذين شفوا من المرض وطوروا مناعة.

وأضاف "هذا يعني أنك لم تعد معديا ولا يمكنك الإصابة بالفيروس لأن لديك أجساما مضادة في نظامك، مما يعني أنه يمكنك الذهاب إلى العمل والعودة إلى المدرسة، يمكنك أن تفعل ما تريد"، مشيرا إن الولاية طورت نظاما لاختبار الأجسام المضادة وستعمل مع إدارة الغذاء والدواء لتحسينه.

وفي الوقت نفسه، لا يزال اختبار تحديد المصابين مهما لإبطاء انتشار المرض. وأعلن كومو أن الدولة ستستثمر في الشركات الخاصة لتحقيق اختبار سريع لكوفيد-19 بهدف زيادة عدد الاختبارات وتسريعها.

وأضاف الحاكم أن سفينة المستشفى التابعة للبحرية كامفورت رست في ميناء نيويورك وستستخدم لعلاج مرضى كوفيد-19، بعد أن وجه نداء إلى الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين.

وحتى مساء يوم الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أبلغت ولاية نيويورك عن 138863 حالة إصابة بكوفيد-19، متصدرة الولايات الـ50 في البلاد. وتم تسجيل أكثر من 79000 حالة في مدينة نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

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