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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتقام تاجر مخدرات.. النيابة تفحص فيديو «مجزرة بولاق»

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:30 ص
مجزرة بولاق
مجزرة بولاق
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، التحفظ على فيديو مشاجرة بولاق الدكرور الدموية، التي أسفرت عن مقتل اثنين، وطلب لجنة فنية لتفريغه وفحصه.

تداولت بعض الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي - فيسبوك - فيديو تحت عنوان "تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالي للإرشاد عنه"، وتبين وقوع مشاجرة بين صاحب محل هواتف محمولة، متوفى، إثر إصابته بطلق خرطوش بالصدر وله معلومات جنائية"، 3 أشخاص آخرين كطرف أول.

والطرف الثاني ضم كل من، عاطل متوفى إثر إصابته بجرح قطعي بالرقبة وله معلومات جنائية، واثنين آخرين، بسبب حدوث مشادة كلامية بين صاحب محل الهواتف المحمولة والعاطل؛ لتواجد العاطل أمام المحل تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها العاطل عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه صاحب محل الهواتف، ما أدى إلى وفاته.

وتدخل باقي أفراد الطرفين وقام أحد أفراد الطرف الأول بالتعدي على العاطل بواسطة سلاح أبيض محدثًا إصابته التي أدت إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة عدا أحد أفراد الطرف الأول وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم ضبط المتهم الهارب، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.

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