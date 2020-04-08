الزراعة تعلن الطوارئ لمواجهة التعديات على الأراضي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الادارة المركزية لحماية ومديريات الزراعة بالمحافظات تكثيف حملاتها والمرور على الأراضي الزراعية لعدم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء والتبوير خلال انشغال الدولة بمكافحة كورونا.وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الوزارة تتابع موقف التعديات على الأراضي الزراعية أولا بأول ومواجهة المستغلين لانشغال الدولة بمكافحة فيروس كورونا والقيام بالتعدي على الأراضي الزراعية، كما تم عمل رصد ميداني واتخاذ إجراءات رادعة لعمليات التعدي والابلاغ الفوري بالتنسيق مع الاجهزة المعنية وتنفيذ الاجراءات القانونية على التعديات الأراضي الزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية.وقال القرش في تصريحات للدستور، إن المتابعة المستمرة والمرور على الأراضي الزراعية من خلال المهندسين المتواجدين في الإدارات بالمحافظات ساهمت في الحد من التعديات على الرقعة الزراعية في عدة مناطق متنوعة في المحافظات رغم تخفيض عدد الموظفين في الإدارات الزراعية وحماية الأراضي بالمحافظات.