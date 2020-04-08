ضبط 296 كمامة قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن وقادها العميد محمد نصحي مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة؛ وذلك لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 48 قضية تموينية من بينها ضبط "محمد ح م ا" 37 سنة مسؤول مخزن دقيق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لإدارة مخزن دون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر دون فواتير وتم ضبط 38 طن دقيق فاخر.وتم ضبط "حاتم ع م ع" 38 سنة مدير مسؤول صيدلية ويقيم دائرة مركز طما لقيامه بتخزين كمية من الكمامات بقصد الامتناع عن بيعها وحجبها عن المواطنين لبيعها في السوق السوداء وتم ضبط 296 كمامة.كما تم ضبط 6 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و5 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و7 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و4 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و9 قضاياعدم الإعلان عن الأسعار و5 قضية عدم حمل شهادة صحية و6 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و4 قضايا إدارة منشأة دون ترخيص.