رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 296 كمامة قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:25 ص
كمامة
كمامة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن وقادها العميد محمد نصحي مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة؛ وذلك لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 48 قضية تموينية من بينها ضبط "محمد ح م ا" 37 سنة مسؤول مخزن دقيق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لإدارة مخزن دون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر دون فواتير وتم ضبط 38 طن دقيق فاخر.

وتم ضبط "حاتم ع م ع" 38 سنة مدير مسؤول صيدلية ويقيم دائرة مركز طما لقيامه بتخزين كمية من الكمامات بقصد الامتناع عن بيعها وحجبها عن المواطنين لبيعها في السوق السوداء وتم ضبط 296 كمامة.

كما تم ضبط 6 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و5 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و7 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و4 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و9 قضاياعدم الإعلان عن الأسعار و5 قضية عدم حمل شهادة صحية و6 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و4 قضايا إدارة منشأة دون ترخيص.

موضوعات متعلقة

أول صور من داخل المستشفيات الميدانية للقوات المسلحة لمواجهة كورونا

قائمة مسلسلات رمضان 2020 والقنوات العارضة لها

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 23 درجة

الصور

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل جديدة حول مصابى كورونا فى مصر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

هل تزيد الحكومة عدد ساعات الحظر؟.. وزير الإعلام يجيب (فيديو)

تفاصيل وفاة أول حالة مصابة بـ«كورونا» فى بنى سويف

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

نجم الساعة

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

الصحة

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

كورونا يغيّر أنماط حياة 95% من الأمريكيين

جمعية ألمانية: فيروس كورونا يمكن أن يهاجم المخ

منوعات

«روبرت كوخ» يرصد تأثيرا إيجابيا لإجراءات مكافحة كورونا بالمانيا

شانغهاي تتعهد ببناء نظام عالمي للصحة العامة

عزل 8 من الشرطة النيوزيلندية بصق عليهم مصابين بكورونا

سر رائحة الياسمين.. لماذا تعطر هواء مصر فى ليالى الحظر؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
طائرات العناية المركزة
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «1»
منى رجب
مغزى التكافل فى وقت المحنة
ثروت الخرباوي
قصة الإخوان مع الجمعيات الخيرية
المزيد

الثقافة

«أختي قاتلة متسلسلة» لكاتبة نيجيرية في سلسلة «كتب مختلفة»

طبعة مصرية من رواية «حطب سراييفو» المرشحة للفوز بجائزة البوكر

«الديوان الإسبرطي» المرشحة للبوكر في طبعة مصرية بمكتبة تنمية

ثلاثة شعراء في أمسية بالبث المباشر لبيت الشعر بالأقصر