أسهم أوروبا تتراجع بعد ارتفاع يومين

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع استمر يومين، إذ زاد عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا مجددا في إسبانيا، بينما أصبحت فرنسا رابع دولة تعلن عن ارتفاع معدل الوفيات لأكثر من عشرة آلاف.وهوى سهم تيسكو البريطانية للبيع بالتجزئة سبعة بالمائة ليتذيل المؤشر "ستوكس 600"، بعد أن قالت الشركة إن التكاليف المرتبطة بفيروس كورونا تبلغ ما يصل إلى 925 مليار جنيه استرليني (1.1 مليار دولار).وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.9%، بعد بداية قوية للأسبوع بفضل آمال بأن الإصابات لا تسجل ارتفاعا في أكثر المناطق تضررا في أوروبا والولايات المتحدة.وانخفض المؤشر "فايننشال تايمز"100 البريطاني 1.2% مع تجاوز معدل الوفيات الناجم عن الإصابة بالفيروس في البلاد 6100، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 0.8%، بعد أن ارتفع ما يزيد عن 8% في اليومين الماضيين.