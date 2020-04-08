20 نصيحة للوقاية من فيروس كورونا بشركات الاتصالات

وجه الجهاز القومي للاتصالات، شركات الاتصالات العاملة في مصر إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير وقائية استباقية لضمان استمرارية العمل، في ضوء ما تشهده مصر من إجراءات احترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا داخل المنشئات والجهات الحكومية، وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار العاملين بجميع الجهات.وأعلنت وزارة الاتصالات، في وقت سابق، عددا من الخدمات الجديدة للمساعدة في احتواء الفيروس وتسهيل سبل العمل للبقاء في المنزل وتسيير الأعمال، كان من بينها زيادة باقات الإنترنت المنزلي 30%، مع العمل على تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية بالمصالح الحكومية، أيضا طرح شريحة التابلت لطلاب الثانوية العامة، لتسهيل امتحان نهاية العام، قبل أن يعلن اليوم 20 نصيحة جديدة لشركات الاتصالات، تعمل بها حتى تفادي الأزمة.- نشر الوعي بين العاملين.- يتم قياس حرارة كل العاملين والزوار قبل دخولهم إلى مقر العمل، أي عامل زائر تصل درجة حرارته إلى 37.4 سيتم الاعتذار له عن دخول مقر الجهة، على أن يتم متابعة حرارته لمدة 24 ساعة قبل الدخول إلى أي من مقرات الجهة مرة أخرى.- توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.- منع استخدام جهاز البصمة نهائيا.- المداومة على تطهير الأيدي بالمطهرات التي وفرتها جهة العمل.- يتم تطهير كل الأشياء المستلزمات التي يقوم الموظف بملامستها بصفة مستمرة مثل المكاتب، "أوكر الأبواب"، وأزرار المصاعد بصفة مستمرة على مدار اليوم.-المداومة على شرب الكثير من المياه على مدار اليوم ويفضل إضافة القليل من الليمون عليها.- تجنب المصافحة والقبلات نهائيا.- إذا ظهر لدى أحد العاملين أي من أعراض البرد مثل الحمى، السعال، احتقان بالحنجرة، الألم بالعظام، برجاء عدم التوجه إلى مقر العمل والتوجه إلى أقرب مستشفى أو طبيب للكشف والحصول على أجازه مرضي والبقاء بالمنزل حتى زوال الاعراض إذا استلزم الامر. على أن يتم إرسال نسخة الإلكترونية من الشهادة الطبية لأي من فريق عمل إدارة الموارد البشرية.- في حالة ظهور أعراض على أي من العاملين أثناء تواجده في العمل سيتم إعطاءه ماسك على الفور وعرضه على طبيب الجهاز وإعطاءه أجازه مرضية إذا لزم الأمر، ولن يسمح له بالعودة إلا بعد زوال الأعراض تماما وانتهاء الإجازة المرضية.- لا داعي للمشاركة في أي اجتماعات أو مؤتمرات دولية غير أساسية وغير مهمة.- استمرار عمل مراكز الاتصال للرد على استفسارات العملاء.- لا نحبذ السفر للدول ذات الإمكانيات الطبية المتواضعة نتيجة إمكانية التعرض للحجر الصحي في حالة ظهور أي اعراض على العامل أثناء السفر.- عدم ترتيب أي اجتماعات أو لقاءات مع أي ضيوف أجانب إلا في الضرورة القصوى وبموافقة جهة العمل.- تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات (الفيديو أو المكالمات الهاتفية.. إلخ).- التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج جهة العمل، (الماسح الضوئي والبريد الإلكتروني).- في حالة سفر أحد العاملين إلى خارج البلاد سواء بداعي العمل أو لأسباب شخصية عليه، على العاملين الالتزام بالاتصال بإدارة الموارد البشرية فور عودته سالما للسماح له بالعودة إلى العمل، حيث أنه سيتم عمل حجر صحي لمدة 14 يوم بشكل إجباري للعاملين الذين سافروا إلى خارج البلاد مع تقديم نتيجة التحليل.- في حالة تطبيق الحجر الصحي لأحد العاملين العائدين من الخارج، سيتم احتساب تلك الفترة فترة عمل من المنزل – وسيكون مسؤولا عن الانتهاء من كل المهام الموكلة إليه من مديره المباشر وإرسالها عبر البريد الإلكتروني.- سيتم القيام بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أيه تدابير لازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.