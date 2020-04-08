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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيض الإنتاج

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:13 ص
النفط
النفط
وكالات
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عاود النفط الارتفاع، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض استمر يومين، إذ تلقى الدعم من آمال بأن اجتماعًا بين أعضاء "أوبك" ومنتجين حلفاء سيطلق تخفيضات إنتاج تستهدف دعم الأسعار التي تراجعت في ظل جائحة فيروس كورونا.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.8 %إلى 32.08 دولار للبرميل بعد أن انخفض 3.6 % أمس الثلاثاء.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا أو 3.8 % إلى 24.45 دولار للبرميل بعد أن هبط 9.4 % في الجلسة السابقة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون اجتماع من المقرر عقده عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، يوم الخميس، بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بمن فيهم روسيا أكثر نجاحًا من اجتماع عُقد في أوائل مارس.

وتمخض ذلك الاجتماع عن الفشل في تمديد تخفيضات وحرب أسعار بين السعودية وروسيا وسط تراجع الطلب.

لكن المخاوف تظل موجودة بشأن دور الولايات المتحدة في أي تخفيضات للإنتاج.

وقال كيم كوانج‭-‬    راي محلل السلع الأولية لدى سامسونج فيوتشرز في سول "هناك متابعة عن كثب لما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى أي تخفيضات للإنتاج مع استمرار تركيز الأسواق على اجتماع أوبك.. أسعار النفط متقلبة إذ إن السوق في وضع الانتظار والترقب".

ومن المرجح أن تتفق السعودية وبقية أعضاء أوبك وروسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض الإنتاج لكن ذلك الاتفاق قد يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى التخفيضات.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن الإنتاج الأمريكي ينخفض بالفعل بدون تدخل من جانب الحكومة.

وقال "إيه. إن. زد" للأبحاث في مذكرة: "السعودية وروسيا ستواصلان إبرام اتفاق.. الواضح هو أنه يجب أن تشارك الولايات المتحدة".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، إنه من المتوقع انخفاض الإنتاج الأمريكي من النفط الخام 470 ألف برميل يوميًا وإن الطلب من المقرر أن يهبط بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا في 2020.

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