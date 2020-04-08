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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«أحداث الوزراء» و«حبس طليقة شادى محمد» أبرز محاكمات اليوم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:10 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، عددًا من الجلسات التي تهم الرأي العام، ومن أبرزها محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، واستئناف حبس طليقة اللاعب شادي محمد.

- محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم، هم كل من: محمد قناوي عفان عثمان، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد، ومكسيموس بولس عبدالملاك، ومصطفي كامل عبدالمجيد الدردير، وأحمد كامل عبدالمجيد الدردير، وأحمد سمير سعد فضل النجار، والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة، وتدعى سارة جمال السيد والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، ومدحت عبدالكريم عبدالعزيز، وحسام الدين فتحي، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.


- محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن في المعادى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن، والشروع في قتل آخرين بالمعادي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وهيثم الطنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبدالمجيد حلمي.

والمتهمون هم كل من؛ "شريف. ك"، "أحمد. ك"، "ناصر. ك"، "ربيع. ع" و"إبراهيم. ع".

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه "محيي. م"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "سلاحًا آليًا وبندقية خرطوش وفرد خرطوش"، وأخرى بيضاء "سنجة" وتوجهوا صوب محل الواقعة، حيث أيقنوا بتواجد المجني عليه نتيجة خلافات سابقة، وما إن شاهدوه حتى أطلق أولهم صوبه وابلًا من الأعيرة النارية، محدثًا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله حال تواجد باقيهم بمحل الواقعة للشد من أزره ومعاونته.


- استئناف زوجة شادى محمد على حكم حبسها 3 سنوات

تنظر محكمة مستأنف مدينة نصر، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، استئناف زوجة شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، وآخرين على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة سرقة شقة زوجها.

كانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت بحبس زوجة شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، و3 آخرين 3 سنوات مع النفاذ بتهمة سرقة شقته.

كانت النيابة استمعت لأقوال اللاعب شادي محمد، حيث اتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.

وقال "شادي"، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادي الأهلي، والمنتخب بإلاضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغًا من شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية "ميداليات"، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلي السابق، لمعاينتها.

وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 فسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.

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