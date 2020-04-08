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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأردن: برنامج صندوق النقد بحاجة لتعديل بعد وباء كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:09 ص
صندوق النقد
صندوق النقد
وكالات
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قال زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني،إن بلاده تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي سعيا لتغيير بعض أهداف برنامج إصلاحات هيكلية مدته 4 سنوات بسبب التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المعتمد على المساعدات.

ووافق مجلس صندوق النقد الدولي على برنامج قرض للأردن مدته 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار قبل أسبوعين، مشيرا إلى الثقة في جدول الإصلاح بالبلاد في وقت تحاول فيه حماية اقتصادها من تداعيات الجائحة، ومعظم الفرضيات الأساسية للبرنامج صُممت قبل التفشي.

وقال فريز لقناة المملكة التلفزيونية الأردنية أمس الثلاثاء: "المتغيرات الاقتصادية كلها تغيرت والأرقام الاقتصادية، سواء بالموازنة أو ميزان المدفوعات أو حتى في الطاقة، كل المتغيرات تغيرت، الصندوق يدرك ذلك ونحن نتفاعل معهم ونتناقش حول هذه المتغيرات".

ويعاني اقتصاد المملكة منذ أغلقت حدودها قبل شهر تقريبا، وأعقبت ذلك إجراءات عزل عام مشددة أدت لإغلاق الشركات وأصابت الحياة العامة بالشلل.

ويقول مسؤولون إن الأزمة تجعل من المستبعد أن تحقق البلاد هدف العجر لهذا العام وهو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي بميزانية 2020 البالغ حجمها 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار).

وتابع فريز قائلا: "العجز في الموازنة سيطرأ عليه زيادة والحاجات التمويلية رح تتغير".

ودعم صندوق النقد الدولي تحركات الأردن لحفز الاقتصاد بتسريع إصلاحات من شأنها تخفيض الدين العام الذي يبلغ 42 مليار دولار، أو ما يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ارتفع بشدة خلال السنوات العشر الماضية.

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