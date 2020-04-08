ركود اقتصادى فى فرنسا مع تراجع إجمالى الناتج الداخلى 6%

تراجع إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا بنحو 6% في الربع الأول من 2020، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بتوقف النشاط في جزء كبير من الاقتصاد، بحسب تقديرات نشرها بنك فرنسا اليوم الأربعاء.ويعد هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ العام 1945.وكان إجمالي الناتج الداخلي تراجع 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب آخر بيانات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء، ما يعني تقنيا أن اقتصاد فرنسا بات يعاني من الركود جرّاء تراجع النمو لفصلين متتاليين.