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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تفعل «التدخل السريع» لمواجهة البناء المخالف

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:05 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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أطلق اللواء محمد الشريف محافظ  الإسكندرية، إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأي أعمال مخالفة، اتساقًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائي.

وحذر محافظ الإسكندرية، في بيان، من التهاون في أي مخالفة وإزالتها فورا، مشددًا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

 وأشار، إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات، موضحًا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

وتابع محافظ الإسكندرية أعمال الإزالة الفورية التي أمر بتنفيذها لبناء بدون ترخيص بشركة "اليسر" الكائنة على "أبيس الثانية-الطريق الزراعي"، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بحضور اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة، واللواء حمدي الحشاش، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق.


محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

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