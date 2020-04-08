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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حاد في العجز المالي بإسرائيل بسبب كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:04 ص
العجز المالي
العجز المالي
وكالات
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أفاد تقري إخباري، اليوم الأربعاء، بأن العجز المالي في إسرائيل قفز في مارس الماضي إلى 15.9 مليار شيكل، الدولار يساوي 3.6 شيكل، وسط استمرر أزمة كورونا.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإن العجز كان سجل نحو 4 مليارات شيكل في الشهر ذاته من العام الماضي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتفاقم هذا العجز بسبب زيادة نفقات الحكومة، وبالأخص، في ظل وجود خطة إنقاذ بتكلفة 90 مليار شيكل من جهة، وانخفاض المدخولات عقب التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي.

في غضون ذلك، بدأت الحكومة الإسرائيلية ببلورة استراتيجية الخروج من الأزمة لطرحها على الوزراء قريبا، وحدد الـ 19 من الشهر الجاري، بعد انتهاء عيد الفصح، موعدا لبدء العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.

وبحسب الخطة يخرج من الإغلاق أولا الشباب، ثم من تعافى من المرض وأصبح لديهم حصانة من العدوى.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل سجلت حتى الآن 71 وفاة ونحو 9400 إصابة بكورونا.

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