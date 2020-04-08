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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

17 مليون فرنسي معرّضون للإصابة بكورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:00 ص
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلن المستشار الصحي للحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن أن نحو 17 مليون فرنسي قد يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".

وفي سياق متصل، كشف مدير الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسية، جيروم سلمون، أمس، عن تسجيل 1417 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع غير مسبوق للحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد.

وقال مدير الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسية- في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، إن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 1417 حالة، ليصل الإجمالي إلى 10328 حالة.

وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة عالميًا التي تجاوزت، بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، حاجز الـ10 آلاف وفاة جراء الفيروس القاتل الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 81 ألف شخص في العالم.

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