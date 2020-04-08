بومبيو يبحث مع أستراليا جهود مكافحة كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إنه أجرى مكالمة هاتفية "مثمرة" مع رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون.وأشار بومبيو إلى أنه وموريسون ناقشا تنسيق الجهود لمعالجة التحديات المشتركة التي أفرزتها أزمة فيروس كوروناجاء ذلك بعد أن رست السفينة السياحية المنكوبة روبي برنسيس التابعة لشركة كارنيفال كورب، وهي أكبر مصدر منفرد لعدوى فيروس كورونا في أستراليا، جنوبي سيدني الإثنين الماضي للحصول على مساعدة لأفراد الطاقم المرضى الذين يحتاجون إلى علاج عاجل.ولا يزال على متن السفينة روبي برنسيس ما يزيد على ألف من أفراد الطاقم بعد إنزال الركاب منها في منتصف مارس دون فحوص.وتخضع السفينة حاليًا لتحقيق جنائي بولاية نيو ساوث ويلز.وظهر ما لا يقل عن 360 حالة إصابة بـ"كوفيد- 19"، بعضها بين ركاب السفينة وطاقمها، منها ست حالات وفاة على الأقل.