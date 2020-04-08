8 وفيات و53 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:04 ص
وكالاتطباعة
سجلت كوريا الجنوبية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10384 حالة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
كما سجلت البلاد 8 وفيات ليصل الإجمالي إلى 200، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وشُفي نحو 80 شخصا من الفيروس يوم أمس الثلاثاء، لترتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6776.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10384 حالة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
كما سجلت البلاد 8 وفيات ليصل الإجمالي إلى 200، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وشُفي نحو 80 شخصا من الفيروس يوم أمس الثلاثاء، لترتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6776.