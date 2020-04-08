أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 8-4-2020

عيار 24: 818 جنيهًا

عيار 22: 750 جنيهًا

عيار 21: 716 جنيهًا

عيار 18: 614 جنيهًا

عيار 14: 477 جنيهًا

عيار 12: 409 جنيهات

الأونصة: 25449 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5728 جنيهًا

كيلو الذهب: 818286 جنيهًا



أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

عيار 24: 837.94 جنيه

عيار 22: 768.12 جنيه

عيار 21: 733.22 جنيه

عيار 18: 628.47 جنيه

عيار 14: 488.80 جنيه

عيار 12: 418.97 جنيه

عيار 9: 314.23 جنيه

أوقية الذهب: 26060 جنيهًا

جنيه الذهب: 5866 جنيهًا

كيلو الذهب: 837943 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 716 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 815 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 614 جنيهًا.وبلغ سعر عيار «14» نحو 477 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5728 جنيهًا، والأوقية سجلت 1650 دولارًا في البورصات العالمية.ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.وترصد«الدستور»، أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 8-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة وأسواق المال.أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية