أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 8-4-2020
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:31 ص
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 716 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 815 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 614 جنيهًا.
وبلغ سعر عيار «14» نحو 477 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5728 جنيهًا، والأوقية سجلت 1650 دولارًا في البورصات العالمية.
ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.
وترصد«الدستور»، أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 8-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة وأسواق المال.
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24: 818 جنيهًا
عيار 22: 750 جنيهًا
عيار 21: 716 جنيهًا
عيار 18: 614 جنيهًا
عيار 14: 477 جنيهًا
عيار 12: 409 جنيهات
الأونصة: 25449 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5728 جنيهًا
كيلو الذهب: 818286 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
عيار 24: 837.94 جنيه
عيار 22: 768.12 جنيه
عيار 21: 733.22 جنيه
عيار 18: 628.47 جنيه
عيار 14: 488.80 جنيه
عيار 12: 418.97 جنيه
عيار 9: 314.23 جنيه
أوقية الذهب: 26060 جنيهًا
جنيه الذهب: 5866 جنيهًا
كيلو الذهب: 837943 جنيهًا
وبلغ سعر عيار «14» نحو 477 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5728 جنيهًا، والأوقية سجلت 1650 دولارًا في البورصات العالمية.
ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.
وترصد«الدستور»، أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 8-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة وأسواق المال.
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24: 818 جنيهًا
عيار 22: 750 جنيهًا
عيار 21: 716 جنيهًا
عيار 18: 614 جنيهًا
عيار 14: 477 جنيهًا
عيار 12: 409 جنيهات
الأونصة: 25449 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5728 جنيهًا
كيلو الذهب: 818286 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
عيار 24: 837.94 جنيه
عيار 22: 768.12 جنيه
عيار 21: 733.22 جنيه
عيار 18: 628.47 جنيه
عيار 14: 488.80 جنيه
عيار 12: 418.97 جنيه
عيار 9: 314.23 جنيه
أوقية الذهب: 26060 جنيهًا
جنيه الذهب: 5866 جنيهًا
كيلو الذهب: 837943 جنيهًا