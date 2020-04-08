ما هو الدعاء المفضل لموتى كورونا؟.. مبروك عطية يُجيب

#يحدث_في_مصر| الدكتور مبروك عطية يكشف حكم الدين في صلاة الجنازة في وقت الكورونا#MBCMASR pic.twitter.com/Xs2PpRooBG — MBC مصر (@mbcmasr) April 7, 2020

نبه الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية، على ضرورة اتخاذ اللازم من الإجراءات الوقائية أثناء عملية غُسل المتوفى بفيروس كورونا المستجد، حتى لا يحدث ضرر.وقال "عطية"، في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إنه يجوز أن يصلي على المتوفى بكورونا فرادى، من باب دفع الضرر، وعدم انتشار الوباء، كما يمكن أن يصلي على المتوفى بالمقابر.وأوضح أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن هناك دعاءً مفضل لموتى بسبب الكورونا والأوبئة يجب الدعاء به لهم، وهو: «اللهم اجعل آلامهم في الدنيا آخر الآلام».ووجه الدكتور مبروك عطية، رسالة لمن توفى له أحد بفيروس الكورونا، قائلا: «اعلموا أنكم تسلمون ميتكم لمن هو أرحم به منكم».