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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رسالة من وزير التعليم إلى أولياء الأمور وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:35 ص
جريدة الدستور
نورهان عبد الرحمن و ريم محمود
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وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة هامة منه الي أولياء الأمور عبر صفحته الشخصية علي الفيس بوك.

وكان نص الرسالة كالتالي: "نحمد الله أن الدولة المصرية استثمرت في البنية المعلوماتية والتقنية والعلمية في المرحلة الثانوية ما أدى لأن مصرنا الحبيبة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من أداء إختبارات إلكترونية أثناء تفشي وباء كورونا واستطاعت تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائها في منازلهم حماية لهم ولمستقبلهم، ونظرًا لم نراه من محاولات مؤسفة ممن يحافظون على مصالح مادية من النظام القديم ومن تحريض مباشر للطلاب بعدم خوض الاختبارات، فإنني أود أن أوضح أن هؤلاء هم من يريدون استنزاف أموال أولياء الأمور وفي نفس الوقت يدمرون تعليم ابنائهم".
 
واستكمل الوزير رسالته:"وإنني على ثقة تامة في معلمي مصر الأجلاء وعلى ثقة من فطنة أولياء الأمور وذكاء ابنائنا الطلاب في التعامل مع مثل هذه الدعوات الخسيسة من معدومي الضمير والنخوة والوطنية، ولكن يجب أيضًا أن تكون العواقب واضحة لمن ينساق وراء مثل هذه الدعوات وألخصها هنا:

وأضاف أن، هناك عواقب واضحة لما ينساق وراء مثل هذه الدعوات وملخصها: سوف يتم فصل أي موظف بالوزارة ثبت عليه تهمة التحريض وسيحاسب جنائيًا وقانونيا، بالإضافة إلى أن الوزارة تستطيع أن تعلم إذا كان عدم دخول الاختبار لأسباب فنية أم غير ذلك من إدعاءات.

وتابع أن، الوزارة ستعقد امتحانات الترم الثاني إلكترونيًا كما هو معلن بالجدول ولن تستبدل بأبحاث، وأن الطالب الممتنع عن دخول الامتحان سيدخل دور ثاني بسبتمبر، ولن يصعد للصف الأعلي إلا بإجتيازه، إضافة إلى أن الطالب الممتنع عن دخول الإمتحان والراسب في الدور التاني سيبقي في نفس السنة الدراسية لإعادتها.
 
وقال الوزير في نهاية رسالته:" الوزارة بالسادة أولياء الأمور والطلاب بالالتزام وأداء الإمتحانات في مواعيدها حرصًا على مستقبل الطلاب ولن تتوانى الوزارة عن تقديم أفضل ما لديها لبناء جيل من شبابنا يقود هذا الوطن في السنوات القادمة بإذن الله

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