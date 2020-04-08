5 أخطاء تؤثر على الصحة العامة

1- اتباع نظام غذائي مرهق قليل السعرات الحرارية.

2- اتباع نظام غذائي غير متوازن ويعتمد على الحرمان من بعض العناصر الغذائية الهامة مثل الأنظمة الكيميائية والكيتوجينيك دايت.

3- استخدام حوارق الدهون لانقاص الوزن وفواتح الشهيه لزيادة الوزن.

4- استخدام المكملات الغذائية بدون إشراف متخصص حيث إن الاستهلاك الزائد لمكملات البروتين قد يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي واستخدام الهرمونات لبناء العضلات، كما أن استخدام الهرمونات يؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية مثل الإصابة بالسرطان.

5- ممارسة التمارين الرياضية غير المناسبة للوزن مثل ممارسة التمارين الرياضية عالية الشدة مثل نط الحبل للمبتدئين أو الأشخاص أصحاب الأوزان فوق المائة كيلو جرام.

يقع بعض الأشخاص في أخطاء تؤثر على صحتهم العامة بالسلب بدلاً من الحفاظ عليها وتقويتها، وخلال الاحتفال باليوم العالمي للصحة، يقدم معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية بعض هذه الأخطاء لتجنبها.