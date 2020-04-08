رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
أمريكا تسجل أعلى معدل وفيات بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

القبلة

«الأوقاف» تطلق دورة «الفكر المستنير» الإلكترونية لجميع الأئمة والواعظات

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:31 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
تطلق وزارة الأوقاف المصرية الدورة التثقيفية التخصصية الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية الأحد المقبل الموافق ١٢ أبريل، وتضم الدورة سلسلة من المحاضرات لنخبة من كبار الأساتذة المتخصصين في العلوم الشرعية والعربية والثقافية بواقع محاضرة واحدة يوميًا مدتها ما بين ٤٠ إلى ٦٠ دقيقة بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا.

وأوضحت «الأوقاف»، في بيان لها منذ قليل، أنه سيتم إتاحة المحاضرات مسجلة بالفيديو على موقع الوزارة وقناتها «منبر التجديد» على «اليوتيوب»، وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضًا على «ساوند كلاود»، كما ستتاح المادة العلمية مكتوبة على الصفحة المخصصة لمبادرة «معًا لخطاب ديني مستنير» على «الفيس بوك» تحت اسم «وعي»، وستنطلق الدورة حول ثلاثة كتب هي «الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية»، إضافة إلى بعض المحاضرات الثقافية في المجالات المختلفة، وهذه الدورة دورة عامة لجميع الأئمة، كل من هو معين على درجة إمام وخطيب وغير منتدب على وظيفية قيادية أو إشرافية، والواعظات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائمة مسلسلات رمضان 2020 والقنوات العارضة لها

تفاصيل وفاة أول حالة مصابة بـ«كورونا» فى بنى سويف

بورصة الدواجن .. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7-4-2020 في الأسواق

أول تعليق لـ ليلى علوى على وفاة طليقها بـ«كورونا»

الصور

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

تفاصيل وفاة أول حالة مصابة بـ«كورونا» فى بنى سويف

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل جديدة حول مصابى كورونا فى مصر

هل تزيد الحكومة عدد ساعات الحظر؟.. وزير الإعلام يجيب (فيديو)

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

نجم الساعة

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

الصحة

جمعية ألمانية: فيروس كورونا يمكن أن يهاجم المخ

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

منوعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

تأجيل سباق السيارات فورمولا 1 في كندا بسبب كورونا

«واتساب» تحد من إمكانات تشارك الرسائل لمكافحة الأخبار الكاذبة

سها الشرقاوي تكتب: التبرع.. إلزامي مش اختياري!

مقالات الرأي
ماجد حبته
طائرات العناية المركزة
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «1»
منى رجب
مغزى التكافل فى وقت المحنة
ثروت الخرباوي
قصة الإخوان مع الجمعيات الخيرية
المزيد

الثقافة

ثلاثة شعراء في أمسية بالبث المباشر لبيت الشعر بالأقصر

على نهج التهامي.. ثروت ويونس والفشني يحيون ليلة النصف من شعبان

مؤسسة بن راشد تتيح 300 ألف كتاب لاستثمار الوقت في المعرفة

«نهضة مصر» تقدم خصومات تصل لـ15% على إصداراتها