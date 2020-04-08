مجمع البحوث الإسلامية يهنئ الشعب المصرى بذكرى «تحويل القبلة»

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الشعب المصري والأمة الإسلامية في ربوع العالم، بليلة النصف من شهر شعبان والتي توافق ذكرى تحويل القبلة، مؤكدًا أن هذه الذكرى تأتي والناس أحوج فيها إلى اللجوء إلى الله -عز وجل- والتضرع إليه بأن يُذهب عنهم البلاء والوباء.وقال الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن هذه المناسبة الطيبة تحلُّ ذكراها في توقيت عصيب يمرُّ به العالم حاليًا، وتحتاج إلى أن يصطف الجميع تحت راية واحدة من شأنها أن تعلي صوت الرحمة وترفع راية الإنسانية وتسمو بمعانيها بعيدًا عن الصراعات التي لطالما أرهقت البلاد والعباد، وأن يدرك الجميع أهمية النفس البشرية فيعملوا لصالح بقاءها، ولأجل إعمار هذه الأرض بأفكار طيبة تبني ولا تهدم، لا لإفسادها بأفكار خبيثة تقضي على الأخضر واليابس.ودعا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشعوب الإسلامية في ربوع الأرض باللجوء والتضرع إلى الله في هذه الليلة المباركة بأن يكشف الغمة عن الجميع وأن يرفع الوباء عن البشرية جمعاء، وأن يقي مصر والشعوب العربية والإسلامية شر كل ذي شر.