شيخ الأزهر: أحيوا ليلة النصف من شعبان بالتعبد والذكر والدعاء

حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على حث الناس على التقرب من الله في ليلة النصف من شعبان.وقال شيخ الأزهر، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسيوك»: «لَيْلَةُ النّصفِ مِنْ شَعْبَانَ لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ فِيهَا فَضْلٌ، وكَانَ الصَّالِحُونَ يُحْيُونَهَا بِالتَّعبّدِ والذِّكْرِ والدَّعُاءِ، بَلْ هِي إِحْدَى اللَّيَالِي الَّتِي تُرْجَى فِيها بَرَكَةُ الدّعَاءِ».وأضاف: «كَمَا قَالَ بِذَلِكَ ابنُ عُمَرَ رَضْيَ اللهُ عَنْهُما وَالإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغْيْرُهُمَا، فَلِذلكَ نَنصَحُ الُمسْلِمينَ أن يتفرّغوا في هَذِهِ اللَّيْلَةِ لِذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ بِالمَغْفِرَةِ وَتَفْرِيِجِ الكُرُوب، ورَفْعِ الوَبَاءِ والبَلاءِ عِنْ جَمِيِعِ بِلادِ العَالَمِين، كَما نَنْصَحُهُم بالابتعَادِ عَن المُشَاحَنَةِ وَالعَدَاوَةِ، وليَكُن شِعارُنَا فِي هِذِهِ اللّيلةِ كِمِا قِالِ الله تعالى: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ }(النور:10)»، مهنئًا الجميع: «كلُّ عَامٍ أَنْتُم بِخَيْرٍ».