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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ما هى صلاة التسابيح وكيف نصليها؟.. «الإفتاء» تُجيب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:53 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو، أوضحت خلاله كيفية صلاة التسابيح والتي أوضحت أنها مفرجة للكروب.

وأشار أمين عام الفتوى بدار الإفتاء الشيخ محمد عبد السميع، خلال الفيديو على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن علماء الدين اختلفوا على تصحيح حديث صلاة التسابيح، متابعا: «منهم من صححه ومنهم من ضعفه، ونحن نقول إن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال إذا وافق أصول الشريعة ولم يشتمل على شيء منكر ولم يخالف الأحاديث الأخرى ولا هيئات الصلاة».

وأوضح أن صلاة التسابيح مثلها كأي صلاة أخرى لكنها تشتمل على تسبيح أو ذكر لله زائد، على سبيل المثال تكرار: «سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وتابع: «هذا الذكر نكرره بعد تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسورة 15 مرة، ثم نكبر ونرفع، ثم نذكر «سبحان ربي العظيم» 3 مرات بعدها نعيد الذكر 15 مرة، ثم «سمع الله لمن حمده» ونكرر الذكر 15 مرة بعدها نسجد ونكرره مع أذكار السجود 10 مرات، ثم نجلس بين السجدتين ونكرره مع أذكار السجود 10 مرات، وهكذا نصنع في الركعة الأخرى مثل الأولى».

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