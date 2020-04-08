وزيرة الصناعة: مبادرة دعم المشروعات الصغيرة شرطها عدم تسريح العمالة

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن إطلاق مبادرة لدعم المشروعت الصغيرة المتضررة وتوفير قرض استثنائي بمليون جنيه للتشغيل يهدف للحفاظ على العمالة، موضحة أن القروض السابقة كانت من أجل التمويل أو شراء الآلات، ولأول مرة تقدم قروض لتكاليف التشغيل.وأضافت «جامع»، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن من يحصل على القرض عليه أن يلتزم بالأداء الأجري ولا يقوم بتسريح العمالة، وسيتم مراقبة جهة الإنفاق، وتقديم كشف بعدد العمالة الموجودة في المشروع وأجرهم الشهري.وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة، أن ي شخص لديه مشروع صغير وتضرر بسبب ما تشهده مصر الآن يتقدم للوزارة وسنعمل على حل مشكلته، مؤكدة أنه منذ بداية الأزمة والوزارة تعمل على تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.