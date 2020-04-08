ثلاثة شعراء في أمسية بالبث المباشر لبيت الشعر بالأقصر

قرر بيت الشعر بالأقصر أن يتواصل مع جمهوره من محبي الشعر والإبداع عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب، وذلك نظرًا للظروف التي يتعرض لها العالم أجمع بسبب أزمة فيروس «كورونا»، وحرصًا على السلامة العامة من خطر التجمعات.ويتضمن البرنامج الثقافي أسماءً حاشدة من مبدعي وشعراء مصر والوطن العربي، يتم بثه في مقاطع فيديو مسجلة على صفحة «بيت الشعر» عبر «فيس بوك» وعبر قناته على موقع «يوتيوب»، وذلك للتأكيد على دور الشعر في التواصل الحميم بين أبناء الجنس البشري، ومد جسور التواصل بين الثقافات الإنسانية.ويبدأ النشاط بأمسية شعرية للشعراء عبدالرحمن مقلد من مصر، والشاعر عبدالمنعم حسن من جمهورية مالي، والشاعر عبدالنبي عبادي من مصر، وذلك مساء اليوم الأربعاء، وسوف يكون بيت الشعر بالأقصر حريصًا في كل أسبوع أن يقدم وجبة شعرية غنية ومتنوعة.