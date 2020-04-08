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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة ليلية للتطهير (صور)

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:14 ص
نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قاد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، حملة مكبرة بنطاق حي غرب المنصورة، لرفع القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع بنطاق الحي.

وأشار «الشيخ» إلى أن هذه الحملة تهدف إلى رفع تراكمات القمامة المتواجدة بشوارع مدينة المنصورة بالإضافة إلى رفع الأتربة بالسيارات المكنسية.

وقال نائب المحافظ إن الحملة اليوم شملت شارع الخلا، وشارع المدير، وميدان الشيخ حسانين، وعدد من الشوارع بنطاق حي غرب المنصورة، وتفقد الأعمال الجارية لتطوير ميدان الشيخ حسانين، مؤكدًا على أن هناك مشاركة كبيرة من المجتمع المدني الذي يعد شريك أساسي مع كافة أجهزة الدولة.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملة مستمرة داخل مدينة المنصورة حتى تعود شوارعها إلى سابق عهدها وتعود المنصورة عروسا للنيل.

وأضاف أن الحملة تشمل كافة مراكز ومدن المحافظة وأن هناك متابعة مستمرة لما يتم تحقيقه من إنجاز، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس حي غرب المنصورة بتكثيف الورديات والعمل على مدار اليوم ورفع القمامة أولا بأول وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة، كما أكد على استمرار حملات التطهير والتعقيم بمختلف مراكز ومدن المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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