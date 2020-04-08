ترامب: سنجمد مساهمة أمريكا في «الصحة العالمية»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة ستجمد مساهمتها المالية لمنظمة الصحة العالمية.وقال «ترامب»، في تصريحات له، إن إدارته ستنظر في تحيز الصحة العالمية للصين رغم مساهمة الولايات المتحدة الكبيرة في ميزانيتها.وأضاف: «بلادنا تجري أكبر عدد من اختبارات كورونا في العالم، وهناك عشرة عقاقير قيد الاختبار في الولايات المتحدة الأمريكية».وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تمضي سريعا في حربها العلمية ضد كورونا.يذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 350 ألف حالة وفاة وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، فين طالب نواب امريكيون بعزل مدير منظمة الصحة العالمية من منصبه بسبب تحيزه للصين في أزمة فيروس كورونا وإخفائه معلومات مهمة.