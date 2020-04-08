مصريون بالحجر الصحى يطلقون مبادرة «رد الجميل» (فيديو)

قال شريف فرج، أحد العائدين من لندن، إن عددًا من المصريين بالحجر الصحي أطلقوا مبادرة «رد الجميل» للتبرع لصندوق تحيا مصر.وأضاف «فرج» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لا يوجد إلزام بأرقام معينة للتبرع لصندوق والجميع متساوون بالعطاء».وأردف: «الرئيس السيسي شعر بالجميع حينما قرر تحمل الصندوق تكاليف الإقامة في الحجر الصحي».وأكد أن هناك استجابة لمبادرة رد الجميل وخاصة من الشباب المقمين بالحجر الصحي، مشيرا إلى أنه تواصل مع صندوق تحيا مصر لتنظيم عملية التبرعات.وأردف «المبادرة ليست تبرعا بل رد للجميل، واستقبالنا في مرسى علم كان مشرفا ولو في أوروبا مكنش هيحصل»، مؤكدا عدم مواجهة أي مشكلات في فندق الحجر الصحي.ووجه التحية إلى الأطباء وكافة العاملين في القطاع الصحي على جهودهم في مواجهة في فيروس كورونا.