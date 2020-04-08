سكرتير عام الأقصر يصادر ٣٤ «عربة كارو»

أجرى اللواء أشرف موافي، سكرتير عام محافظة الأقصر، جولة ميدانية، مساء اليوم الثلاثاء، بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء لمكافحة فيروس «كورونا»، وذلك برفقة مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم.وتم خلال الجولة متابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، كما تم خلال الجولة رفع الإشغالات بمنطقة شارع المدينة المنورة، ومصادرة 34 عربة خضر مخالفة بالشارع.وشارك في الجولة نائب مدير أمن الأقصر اللواء عصام يس، ومساعد مدير الأمن اللواء أشرف منير، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، والمقدم أشرف أبو الفتوح مدير شرطة المرافق بالأقصر، ومسئول المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد وحاتم جابر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.