غرفة السياحة تعلن عن آليات صرف إعانات صندوق الطوارئ

أعلنت غرفة شركات السياحة عن آلية صرف إعانات العاملين المقررة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأشارت الغرفة، في منشور لها عمم على جموع الشركات، إلى أنه سيتم استلام طلبات الشركات إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص للغرفة، وذلك تيسيرًا على الشركات وتوفيرًا للوقت والجهد، وتماشيًا مع سياسة الغرفة لتطوير وميكنة كافة الخدمات والمعاملات، وذلك في موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل.وطالبت الغرفة من الشركات مراعاة الدقة في البيانات المذكورة سواء للشركة أو للعاملين بها، حيث أنه في حالة إدخال بيانات غير دقيقة سيترتب عليه توقف إجراءات الصرف من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، موضحة أن الصندوق طالب الشركات بإرفاق خطاب معتمد من البنك برقم حساب المنشأة واسمها واسم البنك والفرع المفتوح به الحساب، وذلك لإضافة قيمة الإعانة المقررة في هذا الحساب على أن يكون اسم المنشأة المفتوح لدى البنك مطابقًا للاسم المسجل لدى التأمينات.كما طالبت الغرفة بإرفاق تفويض وتعهد معتمد بخاتم المنشأة بتوقيع المدير المسئول أو من له حق الإدارة والتوقيع بالشركة على ورق الشركة الرسمي.