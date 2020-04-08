برلمانية لرافضي دفن ضحايا «كورونا»: «مش هيعطس فى وشكم»

علقت النائبة البرلمانية ثريا الشيخ، على رفض بعض المواطنين واعتراضهم على دفن الأشخاص الذين ماتوا جراء فيروس كورونا المستجد فى القرب من مقابرهم.وقالت البرلمانية، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة «الأولى» المصرية: «أنا مش عارفة هل الميت هيقوم يعطس أو يكح فى وشهم».وأضافت أن إحدى المتوفيات تسمى الحاجة غالية توفيت عن عمر يناهز الـ83 عام بسبب كورونا، فشل حفيدها فى دفنها بمقابر شبرا الخيمة، وعندما توجه إلى محافظة الغربية مسقط رأس السيدة المتوفاة رفض أيضًا بعض المواطنين دفنها، لكن بعد تدخل الأمن تم دفن السيدة.وناشدت النائبة، المصريين أن يراعوا حرمة الميت، وأن يظهروا إنسانيتهم فى التعامل مع ضحايا فيروس كورونا، مشددة على أن وزارة الصحة تراعى كافة الإجراءات الوقائية فى التعامل مع مصابى ووفيات الفيروس القاتل ولا يوجد أى خطر من دفن موتى فيروس كورونا.وطالبت النائبة وسائل الإعلام أن يعملون على تكثيف جهودهم فى توعية المواطن المصرى بشكل متكرر، بأنه لا يوجد ضرر من دفن موتى الفيروس.