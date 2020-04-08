ترامب: هناك بصيص أمل رغم الأسبوع الموجع

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك بصيص أمل في مكافحة جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة على الرغم من أن البلاد تمر حاليا بأسبوع موجع جدا.وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: «إننا نرى بصيص أمل على الرغم من أننا نمر بأسبوع موجع جدا جدا».وأوضح ترامب أن الاحتياط الأمريكي الوطني يضم حاليا 8675 جهاز تنفس اصطناعي، مشيرا إلى أنه سيتم توريد نحو 110 آلف قطعة أخرى خلال الأسابيع المقبلة، وأضاف: «نحن الآن جاهزون للتحرك».