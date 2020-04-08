مدير بحوث الحشرات يجيب.. هل ينقل الذباب فيروس كورونا؟

قال الدكتور نور الدين شمس الدين مدير معهد بحوث الحشرات الطبية إنه، حتى الآن لم يثبت أن الحشرات تنقل فيروس كورونا المستجد،"كوفيد19"، سواء فى مصر أو على مستوى العالم.وأضاف شمس الدين، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن كافة الأبحاث التي أجريت على فيروس كورونا الآن لم تقل أن الحشرات تنقله من إنسان إلى آخر.وتابع:"كورونا عبارة عن فيروس ينتقل من إنسان إلى إنسان، ولكن هناك بكتريا تنقل العدوى عبر كائنات أخرى مثل الكوليرا".وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس جميعهم مصريون، ووفاة 9 حالات، ليصبح إجمالي عدد المصابين 1450 حالة، من ضمنها 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.