الإحصاء: 15% زيادة فى أعداد السائحين بمصر خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد السائحين الوافدين على مصر سجل ارتفاعًا بنسبة قاربت الـ 15% خلال عام، بعد أن ارتفع عدد السائحين لـ 13.026 مليون سائح بنهاية عام 2019، مقابل 11.346 مليون سائح خلال العام السابق عليه.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه «الدستور»، إلى أن أعداد السائحين سجلت ارتفاعات مطردة من عام 2017، بعد أن قفزت من 5.3 مليون لـ 8.292 مليون سائح، ثم 11.346 مليون سائح عام 2018 وصولًا لـ 13.026 مليون سائح بنهاية العام الماضى.وأضاف تقرير الإحصاء، أن 64.3% من السائحين الوافدين على مصر من الأوروبيين والبالغ عددهم 8.3 مليون سائح خلال عام 2019، يليها العرب بنسبة 24.3% وعددهم 3.1 مليون سائح، ثم الأمريكيين بنسبة 7.1% بعدد 929 ألف سائح.وبلغ عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون خلال عام 2019 حوالى 136.2 مليون ليلة، 53.5% منها أوروبيين، 34.5% عرب، 5.4% أمريكيين، و6.6% من وجهات أخرى.