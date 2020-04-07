فض تجمع لحفل زفاف بإسنا جنوب الأقصر (صور)

قاد محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة للمرور على الشوارع للتأكد من التزام المواطنين بغلق المحال التجارية والحرفية في المواعيد المحددة.ورصد «سليمان»، خلال المرور على شوارع المدينة، إقامة سرادق مقام به حفل زفاف بمنطقة المكسر التابعة لمدينة إسنا، وعلى الفور تم إزالة السرادق في حينه وفض التجمع وتفرقة المواطنين، والتأكد من عدم عودتهم مرة أخرى حفاظا على صحتهم وسلامتهم من خطر انتشار العدوى.كما تمت خاطبة مركز الشرطة حيال الواقعة لمخالفة تعليمات مجلس الوزراء واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.يأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بالحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم وفض أي تجمعات أو إقامة أي أفراح ومناسبات.