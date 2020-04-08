الاحتفال بشفاء سيدة سويدية من «كورونا» فى مستشفى العجمى

احتفل الطاقم الطبي بمستشفى العجمي المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، بشفاء السويدية ميريت جابريل، حيث استقبل طاقم التمريض خبر تعافيها بـ«الزغاريد» بعد أن جاءت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، وتماثلت للشفاء التام، وذلك بعد خضوعها للعلاج بمستشفى العزل منذ منتصف شهر مارس الماضي.وفاجئ الطاقم الطبي السيدة السويدية بغرفتها بمستشفى العزل، مساء أمس الثلاثاء، لإخبارها بسلبية نتائجها، معبرين عن حبهم وفرحتهم بشفائها.وكانت ميريت جابريل قد عبرت عن شعورها بالأمل في الشفاء في ظل الاهتمام والرعاية التي تحظى بهما من قبل الأطقم الطبية واطمئنانها على نفسها داخل مستشفى العزل في مصر، قائلة: "أنا في أيد أمينة".ودونت "ميريت" يومياتها داخل مستشفى العزل، منذ اليوم الأول لها بداخل المستشفى من حيث الاهتمام والرعاية التي تتلقاها، مع التقاط العديد من الصور التذكارية مع الطاقم الطبي الخاص بالمستشفى.