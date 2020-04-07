مدير مستشفى الأقصر العام يكشف تفاصيل عزل 40 ممرضة و13 طبيبا

قال الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، إنه تم عزل 40 ممرضة و13 طبيبا فى منزلهم، ممن خالطوا إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشيرًا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة سيرسل غدًا الأربعاء، 40 ممرضة وعدد آخر من الأطباء حتى لا يكون هناك عجزًا.وأضاف "عمر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فور دخول مريضة إلى قسم الطوارئ وتوقيع الكشف الطبى اللازم تبين أنها تعانى من شيء فى عضلة القلب، وعند أخذ عينة منها تبين أنها مصابة بفيروس كورونا، وتم إرسالها إلى مستشفى العزل على الفور.وتابع مدير مستشفى الأقصر العام: "قمنا بتوقيع الكشف الطبى على المخالطين لها فتبين إصابة ممرضتين وطبيب بفيروس كورونا، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وعزل المخالطين لهم وهم 40 ممرضة و13 طبيب فى منازلهم".ولفت "عمر"، إلى أن الروح الوطنية لدى الأطباء والممرضين أصروا على مواصلة العمل ولكن إجراءات الوقاية هى الأهم لدينا رفضنا ذلك وقمنا بعزلهم.