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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: مصر تدير أزمة كورونا بخطوات استباقية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:42 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن الدولة المصرية تدير أزمة كورونا بخطوات استباقية، وفق دراسات دقيقة اتخذت على أساسها خطوات كثيرة سواء إجراءات احترازية على المستوى الصحي، أو إجراءات اقتصادية للتخفيف من حدة الخسائر الاقتصادية المترتبة على توقف حركة الطيران عالميًا وتأثر حركة التجارة الدولية، والسياحة، لافتة إلى أن الحكومة تجري مراجعة دورية للإجراءات الاحترازية ما يتماشى مع تداعيات أزمة كورونا والتي تتغير كل ساعة على المستوى الدولي، ويحقق التوازن بين مراعاة التدابير الصحية والمحافظة على عدم توقف عجلة الإنتاج.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات مصورة نشرها موقع الوزارة، أن أزمة كورونا سيكون لها تداعيات اقتصادية ومالية كبيرة على مستوى العالم ككل، نظرًا لتزامنها مع ظروف اقتصادية غير عادية من تباطؤ في حركة التجارة العالمية وأزمة جيوسياسية وحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبين إيران والعالم، موضحًا أن توقعات مختلف المؤسسات الدولية تدور حول انخفاض النمو الاقتصادي العالمي في حدود 1% حتى الآن.

كما أشارت هالة السعيد، إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا لا تقل حدتها عن الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والكساد الكبير الذي اجتاح العالم أوائل القرن الماضي، وبخاصة لأنها تمتد لكل القطاعات الإنتاجية على مستوى دول العالم كافة.

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